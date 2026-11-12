¡AMARGO FESTEJO!; EN SU DÍA, CARTEROS DENUNCIAN SOBRECARGA LABORAL, FALTA DE PERSONAL Y 2 RUTAS ABANDONADAS EN LA CIUDAD CAPITAL

San Francisco de Campeche.- En el marco del Día del Cartero, trabajadores del Servicio Postal Mexicano en Campeche denunciaron condiciones laborales precarias, derivadas de la falta de personal y la sobrecarga de trabajo, situación que mantiene sin cubrir dos rutas de reparto en la capital del Estado.

Darwin Chablé Ruiz, representante estatal del Sindicato Demócrata de los Trabajadores del Servicio Postal, acompañado de Ana Quijano Pacheco, auxiliar postal, informó que la plantilla de carteros en Campeche disminuyó de 16 a 14 trabajadores, lo que afecta la distribución de correspondencia y documentos.

El dirigente sindical precisó que la ruta número 10, correspondiente a Lerma, y la número 3 se encuentran actualmente desatendidas, lo que genera retrasos en el servicio y una mayor carga laboral para el personal en activo.

Reveló que dos personas ya aprobaron los exámenes para incorporarse como carteros; sin embargo, hasta el momento no han sido asignadas a las vacantes, pese a la necesidad de cubrir los recorridos pendientes.

Los representantes sindicales atribuyeron esta situación a decisiones administrativas y a la falta de personal, y no a los carteros, quienes cumplen diariamente con sus responsabilidades.

Asimismo, denunciaron presuntas diferencias en el trato hacia los integrantes del Sindicato Demócrata, al considerar que no son tomados en cuenta para contrataciones, reconocimientos y actividades internas, en comparación con los trabajadores afiliados a otra organización sindical.

Chablé Ruiz también expresó su preocupación por las jornadas prolongadas y la exposición a altas temperaturas durante los recorridos, por lo que consideró necesario implementar medidas de protección para evitar afectaciones a la salud de los trabajadores postales.