SE PONDRÁ ORDEN EN LA ARTEC Y EL SERVICIO PÚBLICO: LIZ HERNÁNDEZ

Anuncia encuesta ciudadana para conocer pros y contras del Ko’ox, y promete hacerle caso

La secretaria de Gobierno del Estado de Campeche, Liz Hernández Romero, dijo que se impondrá orden en la Agencia Reguladora de Transporte (Artec) y con ello en el servicio público, y anunció la realización de encuesta entre la ciudadanía para conocer los pros y las contras del sistema Ko’ox.

Insistió que será en este mes -no precisó día-, que los 102 camiones restantes del Ko’ ox entren en funcionamiento, como lo demanda la ciudadanía, y señaló que algunas rutas han cambiado, pero será la ciudadanía quien dé a conocer deficiencias y bondades y la vamos a tomar en cuenta.