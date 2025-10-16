NUEVA OFENSIVA DEL GOBIERNO DE CAMPECHE CONTRA LA PRENSA: RENÉ NARVÁEZ

Durante una transmisión en el programa “La Neta Noticias”, conducido por Noel Alvarado en Acoustis Radio AM de la Ciudad de México, el periodista René Narváez, conocido como La Voz de México, denunció una nueva ofensiva del gobierno de Campeche, encabezado por Layda Sansores San Román, contra la libertad de prensa y expresión. Narváez afirmó que existen pruebas de la represión hacia medios locales, señalando directamente a la Fiscalía General de Justicia de Campeche como el instrumento mediante el cual se busca intimidar a los comunicadores.

El comunicador explicó que la Fiscalía citó al apoderado legal de Producciones Telemar, Isidro de Jesús Yerves Cruz, para que revele información interna del medio, incluyendo los nombres de sus periodistas, el proceso editorial y quién autoriza la publicación de los contenidos. Consideró que esta acción constituye un acto de represión que atenta contra los derechos fundamentales y que evidencia el interés del gobierno estatal por controlar la narrativa informativa.

Narváez lamentó que en Campeche “ya no exista la libertad de expresión”, al asegurar que los medios de comunicación se encuentran “amordazados, con las manos atadas y los ojos vendados” ante las presiones del gobierno. Señaló que la administración de Sansores busca evitar la difusión de información que exhiba deficiencias en la gestión pública, imponiendo miedo entre los periodistas y limitando la crítica.

El comunicador advirtió que este nuevo episodio de hostigamiento a la prensa podría trascender a nivel nacional e internacional, por representar una violación abierta a los derechos consagrados en los artículos 6 y 7 de la Constitución Mexicana. “La gobernadora de Campeche se pasa por el arco de sus faldas los principios constitucionales que garantizan la libertad de prensa y de expresión”, concluyó Narváez en su mensaje transmitido desde la capital del país.