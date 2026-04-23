HUYE “PEPÍN” LÓPEZ OBRADOR DE PERIODISTAS PARA EVITAR PREGUNTAS SOBRE LA CORRUPCIÓN DENUNCIADA EN CRÉDITO GANADERO A LA PALABRA

-FUE DESCUBIERTO EN “REUNIÓN CUMBRE” CON EL SUBSECRETARIO DE GANADERÍA

Al ser descubierto en reunión de control de daños por la corrupción denunciada en el programa Crédito Ganadero a la Palabra en Tabasco, José Ramiro “Pepín” López Obrador, hermano de AMLO y actual secretario de Gobierno de esa entidad, huyó y se negó a la entrevista.

De esta manera, periodistas frustraron la reunión cumbre de “Pepín” López Obrador con el subsecretario de Ganadería, Joaquín Alejandro Ligonio, por el Crédito Ganadero, un proyecto bajo sospecha de comprar ganado guatemalteco que entra de forma ilegal al país.

La reunión tenía como sede una cafetería ubicada en Paseo Tabasco, donde el secretario de Gobierno, al ser descubierto por periodistas nacionales, rechazó ser entrevistado sobre el motivo del encuentro, mientras Ligonio huyó en su camioneta, sin hacer comentarios.

El Crédito Ganadero fue un proyecto que fracasó en el Gobierno de AMLO, y en Tabasco es un programa clientelar al que le inyectan recursos a fondo perdido por más de 417 millones de pesos.

Ahora como ganadero de reciente cuño, Pepín tiene especial interés en el programa, al grado de que en 2025 logró que el 60 por ciento de los apoyos se entregaran en su feudo político: Macuspana, pero hoy que se cuestiona ese proyecto trata de acotar los daños, aunque la tarea en realidad le corresponde a Luisa Cámara, secretaria de Desarrollo Agropecuario.

Con información del periodista Audelino Macario.