VA LA SHCP POR $1.7 BILLONES DE LAS AFORES PARA FINANCIAR INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

—Condiciona la participación privada a la rentabilidad y la certidumbre jurídica.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) busca movilizar 1.7 billones de pesos adicionales de las Afores para financiar proyectos de infraestructura productiva en México.

Durante el Encuentro Amafore 2026, Maricarmen Bonilla, subsecretaria de Hacienda, informó que el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) administra más de 9.3 billones de pesos, de los cuales más de un billón ya está invertido en infraestructura.

La estrategia contempla aprovechar el capital de largo plazo de las Afores mediante proyectos rentables y con certidumbre jurídica para atraer inversión privada. La meta del Gobierno es elevar la inversión total a más del 25% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2026 y alcanzar el 28% hacia 2030.

El plan incluye 29 polos de desarrollo y parques industriales, así como inversiones para mejorar la conectividad, reducir los costos logísticos y fortalecer la competitividad regional.

Además, la Estrategia Nacional de Financiamiento Sostenible prevé movilizar 1.1 billones de pesos hacia 2030 mediante bonos temáticos, banca de desarrollo y financiamiento de proyectos enfocados en energías renovables, ahorro de agua y criterios ambientales, sociales y de gobernanza.

Hacienda también busca incorporar a las pequeñas y medianas empresas (pymes) a las cadenas de valor mediante financiamiento asequible.

Maricarmen Bonilla subrayó que la certidumbre y la rentabilidad serán condiciones fundamentales para atraer recursos privados.

Fuente: Milenio.