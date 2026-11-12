CIRCULA EN REDES: PACIENTE DENUNCIA QUE DESDE HACE CASI UN MES EL IMSS NO LE DA MEDICINAS PARA SU TRATAMIENTO

A través de sus redes sociales, el usuario Jorge Mass denunció que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) lleva casi un mes sin surtirle los medicamentos necesarios para continuar su tratamiento, pese a haber presentado reportes a través de los distintos medios de atención. Además, recriminó que a los encargados de las clínicas “les vale madres”, pues sólo proporcionan números de folio para “torear” a los pacientes, en lugar de resolver el desabasto.

Aclaró que el problema no es responsabilidad de los médicos, sino de los encargados de las unidades médicas, a quienes reprochó su falta de exigencia para garantizar el suministro de medicamentos, “pues como ellos no pasan ese calvario, les vale madres si hay o no hay el medicamento”.

Finalmente, Jorge Mass pidió compartir su denuncia para que las autoridades del IMSS atiendan el problema.