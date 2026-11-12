¡ALERTA! PRONOSTICAN TORMENTAS EN CAMPECHE, YUCATÁN Y Q.ROO, Y LLEGADA DEL FRENTE FRÍO “BUCTZOTZ” PARA MAÑANA VIERNES

Campeche, Yucatán y Quintana Roo enfrentarán hoy jueves lluvias de moderadas a muy fuertes debido a una vaguada que provocará inestabilidad atmosférica en la Península de Yucatán, con riesgo de encharcamientos e inundaciones, pronosticó Meteorología Yucatán.

Destacó que la inestabilidad atmosférica continuará durante el fin de semana debido a la llegada del nuevo frente frío “Buctzotz”, el cual ingresará mañana viernes a la región peninsular.

En Campeche se pronostican tormentas muy fuertes dispersas, de 50 a 75 milímetros, principalmente en el oriente del Estado, mientras que en los demás municipios se esperan lluvias moderadas a fuertes, de 5 a 50 milímetros. Las temperaturas máximas oscilarán entre 28 y 32 grados Celsius; las mínimas del viernes, entre 21 y 24 grados, y habrá vientos del nor-noreste de 10 a 35 km/h.

En Yucatán, las tormentas de 50 a 75 milímetros se concentrarán en el oriente y sur, mientras que en el resto del Estado se esperan precipitaciones de 5 a 50 milímetros, temperaturas máximas de 28 a 32 grados y mínimas de 21 a 23 grados.

Para Quintana Roo se pronostican tormentas muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en la zona centro y lluvias de 25 a 50 milímetros en el resto de la entidad, con temperaturas máximas de 27 a 32 grados y mínimas de 21 a 24 grados.

Se recomienda a la población tomar precauciones ante posibles inundaciones y afectaciones por las precipitaciones.