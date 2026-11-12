TAMBIÉN EN PLANTELES DEL COBACAM HAY PROTESTA DE BRAZOS CAÍDOS PARA EXIGIR AUMENTO SALARIAL PENDIENTE Y OTRAS PRESTACIONES

Los planteles del Colegio de Bachilleres de Campeche (Cobacam) también se unieron a la protesta de brazos caídos en cada uno de los planteles, ante la falta de confirmación sobre los anexos modificatorios para la homologación y renivelación 2026.

A través de un comunicado, el Sindicato de Trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche recalca que seguirá exigiendo el pago del incremento salarial 2026, pendiente desde el 30 de octubre; el cumplimiento de la cláusula 79 sobre la prima de retiro y el pago oportuno de la prima de antigüedad.

Advierte que mantendrá la protesta hasta que el Cobacam entregue un documento que acredite que la SEMS recibió los anexos, y que mañana viernes el Consejo Consultivo definirá las acciones a seguir.