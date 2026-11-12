CAMPECHE MANTIENE ESTANCADA SU ACTIVIDAD INDUSTRIAL; CAEN MINERÍA Y MANUFACTURAS

La actividad industrial de Campeche continúa sin mostrar una recuperación significativa. De acuerdo con el más reciente Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF), publicado por el INEGI, el estado registró una variación anual de apenas 0.0% en julio de 2026, mientras que con cifras originales presentó una caída de 0.2%, en contraste con el crecimiento nacional de 2.7%.

El comportamiento de los sectores económicos refleja las dificultades que enfrenta la industria campechana. La minería registró una contracción anual de 1.8%, las actividades de generación y distribución de energía eléctrica, agua y gas disminuyeron 1.3%, mientras que las industrias manufactureras reportaron una caída de 7.3%. El único sector con un crecimiento significativo fue la construcción, que avanzó 17.1%, aunque este resultado no consiguió impulsar el indicador industrial general.

La evolución histórica también muestra un deterioro considerable. Desde 2024, la actividad industrial comenzó una tendencia descendente que se prolongó durante 2025 y que, de acuerdo con los registros de 2026, todavía no consigue recuperar los niveles anteriores. El índice pasó de valores cercanos a 90 puntos en 2023 a alrededor de 64 puntos durante 2026, tomando como referencia el año 2018.

En comparación con otras entidades, Campeche también queda rezagado frente a estados como Chiapas, que registró un crecimiento industrial anual de 12.3%; Yucatán, con 11.0%; Oaxaca, con 10.1%, y Tamaulipas, con 11.5%. Mientras la actividad industrial nacional avanzó 2.7%, Campeche reportó números negativos en su medición anual original.

Los resultados reflejan una economía industrial estatal con dificultades para recuperar su dinamismo, marcada por la debilidad de la minería y las manufacturas, dos actividades que contrastan con el crecimiento registrado en la construcción.