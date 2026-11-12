NOVIEMBRE DA “RESPIRO” AL TRANSPORTE FLUVIAL ENTRE CARMEN Y PALIZADA; DEMANDA ES DEL 70%

El servicio de transporte fluvial entre Ciudad del Carmen y Palizada mantiene una actividad regular durante este mes de noviembre, con una demanda aproximada del 70%, informó Joaquín Alejandro Guzmán, integrante de la cooperativa Río Palizada.

Explicó que la afluencia de pasajeros se ha mantenido similar a la de años anteriores, debido a que muchas familias reducen sus gastos y reservan recursos para las celebraciones decembrinas, aunque en ocasiones la ocupación es mínima o no hay.

Estimó que a partir del 10 u 11 de diciembre comenzará a registrarse un repunte en la demanda, mientras los fines de semana la ocupación podría llegar al 100 por ciento.

Actualmente, tres embarcaciones (La Mexicana, Claudia Patricia y Claudia 2), prestan el servicio mediante un sistema de turnos entre los socios de la cooperativa.

Finalmente, señaló que la llegada de los frentes fríos representa una preocupación para el sector, pues los cierres de puerto obligan a suspender los viajes marítimos y provocan que los usuarios opten por trasladarse por carretera.