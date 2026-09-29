UNIQUE RALLY CLÁSICO ARRANCÓ CON POCA AFLUENCIA DE PÚBLICO

La segunda etapa del Unique Rally Clásico arrancó desde el Parque Moch-Cohuo con la presencia de la gobernadora Layda Elena Sansores San Román y la secretaria de Turismo, Adda Solís Peniche, pero con poca asistencia de público a falta de promoción del evento.

Aunque la actividad fue planteada como un escaparate para promover el turismo y acercar el automovilismo clásico a la población, la reducida afluencia dejó en evidencia que la convocatoria no logró atraer a un número significativo de espectadores al punto de salida.

El rally reunió a 30 tripulaciones que emprendieron un recorrido de casi 400 kilómetros rumbo a Mérida, con paso por Ticul, Muna y Umán.