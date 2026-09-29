“CAMPAÑA DE PURO AMOR”: LAYDA SANSORES RESPONDE A REAPARICIÓN DE ELISEO Y MANIFIESTA SU APOYO A PABLO GUTIÉRREZ

“Nuestra campaña va a ser de puro amor”, afirmó la gobernadora Layda Sansores San Román al ser cuestionada sobre la reaparición de Eliseo Fernández Montúfar durante el informe de la alcaldesa Biby Rabelo de la Torre, en un contexto donde la mandataria hizo referencia a la estrategia política relacionada con el chilango Pablo Gutiérrez Lazarus.

“Que ellos se hagan líos y que digan sus cosas. Nos sentimos muy unidos, vamos muy bien. Esto se está fortaleciendo, entonces esto es lo que nos tiene esperanzados y con ganas hasta de perdonar”, declaró.