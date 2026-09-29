FORTALECERÁN INFRAESTRUCTURA MÉDICA DEL ISSSTE EN CAMPECHE; HECELCHAKÁN ESTÁ ENTRE LAS UNIDADES INTERVENIDAS

Campeche forma parte del programa de fortalecimiento de infraestructura médica del ISSSTE, informó su director general, Martí Batres Guadarrama, al presentar los avances en hospitales, clínicas, consultorios, equipamiento y tecnología en distintas entidades del país.

En el caso de Hecelchakán, Batres incluyó a la Unidad de Medicina Familiar dentro de las acciones realizadas por el Instituto. De acuerdo con información oficial del ISSSTE, el proyecto corresponde a la ampliación y remodelación de la UMF existente, con una inversión de 12 millones 930 mil pesos y una población beneficiaria estimada en siete mil derechohabientes. Las obras contemplan dos consultorios de Medicina Familiar, sala de estomatología, bodega para residuos y remodelación de sala de espera y sanitarios.

Entre las acciones nacionales, el funcionario destacó hospitales de alta especialidad y generales, así como la construcción y ampliación de infraestructura en Oaxaca, Michoacán, Quintana Roo y otras entidades.

En materia tecnológica, Batres reportó la incorporación de robots quirúrgicos Da Vinci, equipos con inteligencia artificial para apoyar en la detección de cáncer de mama, aceleradores lineales para radioterapia y sistemas robóticos destinados a cirugías de rodilla. También señaló que 872 unidades cuentan con servicios de telemedicina.

El director del ISSSTE agregó que fueron sustituidas 486 ambulancias por 713 nuevas unidades, de las cuales 103 están equipadas para urgencias avanzadas relacionadas con infartos, eventos cerebrovasculares y traumatismos.