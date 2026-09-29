Alianza sellada

Va ser muy difícil destruir la alianza que tiene Eliseo con los ciudadanos, y el respaldo real e incondicional de vastos sectores que no se han dejado cooptar por las ofertas del Gobierno de Layda.

El segundo informe de la alcaldesa Biby Rabelo de la Torre en el concurrido malecón de la ciudad, se convirtió en un cónclave popular en donde confluyeron figuras políticas de varios partidos y corrientes, agrupaciones ciudadanas y empresariales, teniendo a Eliseo Fernández Montufar como eje de atracción de esas fuerzas de todo tipo.

Fue un mensaje contundente desde la oposición, al régimen morenista, que sin duda alguna los ha puesto a temblar de miedo.

No han hecho falta discursos ni formalidades burocráticas para confirmar que en Campeche habrá alianza opositora.

La presencia de dirigentes del PRI, del Partido Verde Ecologista, de activistas del PAN, de la agrupación política PAZ, de Somos y de otras fuerzas políticas, confirman que Eliseo Fernández ha sabido tejer fino para consolidar el gran frente opositor que le dará pelea al partido del régimen, y que tiene amplísimas posibilidades de ganar.

Indicativo también de esta fuerza opositora fue la asistencia ciudadana al evento. A pesar delos torrenciales aguaceros que cayeron sobre la ciudad horas antes. Milagrosamente el cielo se despejó cuando se acercaba el momento político de la alcaldesa Rabelo. Siendo supersticiosos diríamos que hasta el cielo está con ellos.

Son dos temas trascendentales para el futuro político de nuestro querido Estado:

1.- La oposición ya sacó la cara. Sin incurrir en actos anticipados de campaña, sin violentar ninguna disposición legal, y hasta sin necesidad de acarreados, Eliseo Fernández y sus aliados ya demostraron estar listos para lo que se avecina.

2.- El Gobierno de Sansores no se va quedar de brazos cruzados. De hecho, el vocerito Walther con H, lanzó desde hace varios días una intensa campaña de denostaciones desde sus medios afines contra la alcaldesa Rabelo, y luego de superar el pánico que les generó el retorno de Eliseo, enderezaron también sus ataques contra él.

Mientras por un lado, la mano izquierda del gobierno de Sansores intensificará la guerra sucia contra Eliseo, contra la alcaldesa, contra Movimiento Ciudadano y sus partidos aliados, con la derecha seguirá repartiendo dádivas de manera masiva en las zonas donde saben que hay voto duro a favor del partido naranja.

Desde las fiscalías estatales y los juzgados se van a desempolvar carpetas de investigación y se van a agilizar otras que ya estaban abiertas contra los líderes opositores. Contra todos por igual. La idea es anularlos.

Pero va ser muy difícil destruir la alianza que tiene Eliseo con los ciudadanos, y el respaldo real e incondicional de vastos sectores que no se han dejado cooptar por las ofertas del Gobierno de Layda.

No va ser un objetivo fácil, pero lo que vimos el pasado viernes, es que la alianza está sellada, y que hay entusiasmo para empezar este camino sinuoso, escabroso y lleno de espinas guindas.