EMPRESARIOS DEBEN INFLUIR EN EL PRESUPUESTO ESTATAL: MC

Las diputadas locales de Movimiento Ciudadano, Tania González Pérez y Tania Fernández, respaldaron la solicitud de la Coparmex para participar en la elaboración del presupuesto estatal y llamaron al sector empresarial a acercarse a las secretarías de Planeación y Finanzas y de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado, pues es el momento idóneo para incidir en el gasto público.

Tania González señaló que tienen conocimiento de la declaración del presidente de Coparmex, pero subrayó que se trata de una preocupación generalizada de todo el sector empresarial, y recordó que desde octubre de 2024, la bancada naranja presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Desarrollo Económico vigente, para crear un Consejo de Promoción Comercial e Industrial en el Estado de Campeche, donde los empresarios participarían en el proceso de atracción, promoción y decisión de proyectos especiales de inversión productiva.

La iniciativa está “congelada” en el Congreso, y se les hizo llegar a cada dirigente empresarial en el Estado para que opinar y dar respuesta sobre qué pensaban de esa y otras reformas a la ley vigente, pero no obtuvimos respuesta, sin embargo, hemos avanzado cabildeando nuestra reforma a la ley actual, añadió.

González Pérez explicó que en este momento, durante septiembre y octubre, la competencia de la elaboración del presupuesto es del Ejecutivo, y el documento está en el escritorio del secretario de Finanzas, quien también es el secretario de Planeación tras la fusión de ambas dependencias. “Este es momento idóneo para que los empresarios de todo el Estado incidan en la elaboración del presupuesto”, enfatizó.

En ese sentido, las invitó a que, previamente a que se abra la discusión del presupuesto en el Congreso, se acerquen a la Secretaría de Desarrollo Económico y al secretario de Planeación y Finanzas para pedir espacios y participar.

Por su parte, Tania Fernández advirtió que en Carmen existe una atmósfera muy desesperanzadora” en el tema económico, con una crisis severa que agudizó la falta de pagos de Pemex, por lo cual el empresariado de la Isla requiere un acercamiento con el Ejecutivo y con el secretario de Economía, para exigir la ampliación del presupuesto para sus proyectos.

Hoy el sector empresarial está olvidado y los problemas tarde o temprano repercuten en la sociedad. “Se ha vivido el mayor número de desempleos en la historia de Carmen y de Campeche”, lamentó, y mencionó el aumento de la incertidumbre, la inseguridad y los gastos familiares por el regreso a clases, y el alza en los productos básicos.