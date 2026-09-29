¡YA BASTA DE APAGONES Y OÍDOS SORDOS!; VECINOS BLOQUEAN LA CALLE 41 PARA EXIGIR SOLUCIÓN A LA CFE

Escárcega.- Hartos de las recurrentes interrupciones en el suministro de energía eléctrica y de los oídos sordos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a los reportes, vecinos de la calle 41 por 22 de la colonia Morelos bloquearon anoche la arteria para exigir a la empresa que solucione el problema.

Los inconformes señalaron que las fallas en el servicio se han vuelto constantes, afectando sus actividades cotidianas y generando preocupación por posibles daños a sus aparatos eléctricos.

Ante esta situación, decidieron cerrar la vialidad en demanda de que personal de la CFE acuda al lugar, revise la infraestructura y solucione de manera definitiva el problema.