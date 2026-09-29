ESPERA PAUL ARCE CONSENSO Y ROTACIÓN EN LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO

Paul Arce Ontiveros, diputado de Movimiento Ciudadano (MC), señaló que espera consenso en la elección de la nueva Mesa Directiva del Congreso del Estado, y consideró necesario que sea rotativo para que otros partidos políticos lleven los trabajos de este periodo, que resulta ser el más importante por el análisis de los presupuestos y las comparecencias de los alcaldes.

Buscaremos la mejor mesa para tener mejores resultados, subrayó el legislador.