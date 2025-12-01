PIDEN PRUDENCIA A COMUNAS AL PROGRAMAR GASTOS POR “RECORTES” FEDERALES Y DIFICULTADES; TENABO NO TOMÓ PREVISIONES PARA ESTE FIN DE AÑO

Champotón pidió $2 millones al Gobierno Estatal para la feria, pero lo usó para pagar la nómina

El coordinador parlamentario de Movimiento Ciudadano (MOCI) en el Congreso del Estado, Pedro Armentía López, hizo un llamado a los ayuntamientos a actuar con prudencia al programar sus gastos, ante la difícil situación económica que enfrentan por la baja recaudación y “recortes” en las participaciones federales.

Armentía López lamentó especialmente los problemas que enfrentan los trabajadores de Municipios como Tenabo y Champotón, donde se han reportado dificultades para cubrir los pagos de nóminas. “Es una problemática que han tenido diversos municipios, y en el caso específico de Tenabo, creo que no hicieron las previsiones necesarias para el fin de año”, consideró.

El legislador explicó que desde el mes de julio las participaciones federales disminuyeron, lo que ha afectado gravemente a las finanzas municipales. “Cuando haces una ley de egresos y de ingresos, esperas una cantidad de dinero que va a llegar, pero la realidad es que las participaciones han venido a la baja, y muchos ayuntamientos no hicieron las previsiones necesarias y ahora enfrentan esta situación”, agregó.

Asimismo, subrayó que el pago de salarios y prestaciones debe ser una prioridad para los gobiernos municipales. “El salario es algo innegociable, es un tema que tienen que cubrir, no sólo a los sindicalizados, sino a todos los trabajadores”, enfatizó.

En el caso de Champotón, mencionó que el Cabildo solicitó un apoyo de 2 millones de pesos al Gobierno Estatal, aunque inicialmente se habría planteado como un recurso destinado para la feria, pero que finalmente se utilizó para cubrir pagos de nómina.

Armentía López hizo un llamado a los Municipios a ser responsables y realistas al elaborar sus leyes de ingresos y programar sus presupuestos, y recordó que tuvieron hasta el último día de noviembre para presentar sus paquetes fiscales ante el Congreso del Estado, donde serán revisados minuciosamente.