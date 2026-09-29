Los de la 4T tienen la piel muy sensible, no les gusta la crítica, y suponen que todos los medios y los periodistas que les exhiben sus trapos sucios, son sus enemigos…

–¿Cómo ven, preguntó interesado el bolero don Memín, que el Gobierno de la Emperatriz Claudia pretende sancionar a los creadores de contenido, caricaturistas y humoristas que hagan memes, parodias y críticas humorísticas a las instituciones gubernamentales y hasta a los políticos? Pretenden imponerle a esos “peligrosos delincuentes” ¡hasta cinco años de cárcel!” aseveró.

–“Bueno, intervino con prudencia el viejo Julián, ese era el espíritu original de la iniciativa que propuso, lógicamente un legislador guinda, pero en el análisis legislativo, le fueron eliminando los excesos, para evitar que fuera utilizada como una nueva arma de censura contra la libertad de expresión” explicó.

–“No memes…replicó indignada doña Chela, ya habla usted como vocerito oficial de este Gobierno represor, censurador y acosador…¡Claro que la iniciativa tenía y tiene un claro objetivo de censura! Los de la 4T tienen la piel muy sensible, no les gusta la crítica, y suponen que todos los medios y los periodistas que les exhiben sus trapos sucios son sus enemigos, y aún más que eso, son traidores a la patria, cuando que ellos, cuando eran oposición, hacían cosas peores. Pero así son los farsantes” despotricó.

–“No entiendo el temor de nuestra presidenta a la crítica periodística, coincidió el poeta Casimiro, si según sus encuestas, es la presidenta más popular de América Latina, y que el 90 por ciento de los ciudadanos la respalda, según los sondeos oficialistas, entonces ¿a qué le teme? Por eso coincido con quienes aseguran que este régimen busca legalizar la censura, la represión y la persecución a la libertad de expresión”.

–“Eso es totalmente cierto, apuntó don Memín. Y creo que nuestra querida entidad sigue siendo un laboratorio para la implementación de leyes arbitrarias, abusivas y represoras de la libertad, esa ley antimemes es un ejemplo de eso, pero también otras figuras como daño moral, violencia de género, incitación al odio, etcétera, han sido utilizadas por la gobernanta para perseguir a sus críticos”.

–“Si doña Jaguara hubiera sido denunciada una sola vez cuando se excedía en sus señalamientos y acusaciones, habría puesto el grito en el cielo, se hubiera trasladado a la ONU a hacer huelga de hambre en contra de esos gobiernos represores, pero la dejaron ser, lo que no hacen ellos, que denuncian penalmente a sus adversarios por cualquier excusa, en lugar de ponerse a gobernar y a atender las verdaderas necesidades del pueblo” subrayó doña Chela.

–“Estos temas, disertó don Julián tienen que pasar necesariamente por las manos de nuestros legisladores, sean federales o locales. Y por eso es tan importante, trascendental diría yo, el proceso electoral federal que se avecina. Porque se va renovar la Cámara de Diputados, y es momento de que los ciudadanos echemos fuera a quienes solo han fungido como sirvientes del poder. Hay que poner a personas que sirvan al ciudadano, que defiendan los intereses de la sociedad, y que funjan como coto al excesivo poder que han acumulado los guindas. Ojalá que al momento de votar recordemos que nuestro país requiere una auténtica división de poderes, para evitar que se sigan cometiendo estos excesos” exhortó.