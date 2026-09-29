ADELANTARÁN 2 MESES EL FESTIVAL DE JAZZ POR PROCESO ELECTORAL 2026-2027

San Francisco de Campeche.- Toda vez que inició el proceso electoral concurrente 2026-2027, la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado realiza los anteproyectos de sus actividades que se llevarán a cabo antes de la entrega de la Administración, el próximo 15 de septiembre, por lo cual el Festival de Jazz será adelantado 2 meses.

Así lo dio a conocer la titular de la Secretaría de Cultura, Mónica Sosa Rodríguez, quien confirmó que ya realizan los anteproyectos de ley. “Sabemos que entregamos la Administración el 15 de septiembre, entonces las actividades más importantes que de manera natural realiza el Instituto son las programadas, pues no pueden modificar fechas. Podemos colaborar, si nos toca, en el Carnaval, el 10 de mayo, el Día Mundial del Teatro, el Festival del Niño y de la Niña y el jazz”.

“El jazz es el festival más importante que vamos a tener, pero de ley, de una vez le digo, no lo vamos a hacer en agosto, sino 2 meses antes, porque por todo lo que implica la parte administrativa y con el fin de cerrar bien esta Administración y no dejar temas pendientes, muy probablemente el Festival de Jazz lo adelantemos hasta 2 meses. Ya lo estamos trabajando con las dependencias que debemos considerar”.

“El Instituto, a través de todas sus disciplinas, tiene que seguir operando; las carteleras van a seguir saliendo. Sólo vamos a cuidar muy bien, como se ha manejado en otros años electorales, el tema de los eventos masivos”, concluyó.