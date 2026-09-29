SHEINBAUM SEÑALA A ANABEL HERNÁNDEZ DE OBSTACULIZAR EXTRADICIÓN DE EXJUEZ POR CASO AYOTZINAPA; NO PRESENTA PRUEBAS

Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló a la periodista Anabel Hernández de haber contribuido a obstaculizar la extradición del exjuez de Barandilla de Iguala, José Ulises Bernabé García, quien se encuentra en Estados Unidos y es requerido por México en relación con las investigaciones del caso Ayotzinapa. La mandataria sostuvo que Hernández declaró como testigo en Estados Unidos para respaldar la versión de que los estudiantes no estuvieron en la barandilla. Durante ese señalamiento, Sheinbaum no presentó públicamente pruebas que acreditaran que la intervención de la periodista hubiera impedido la extradición.

Reporte Indigo

Sheinbaum afirmó que estudiantes que sobrevivieron a los hechos declararon que algunos de sus compañeros sí estuvieron en la barandilla y señaló que existen nuevos elementos que mantienen abierta esa línea de investigación. El Gobierno de México ha confirmado previamente que mantiene pendiente la extradición de Bernabé García y que Estados Unidos ha solicitado información adicional y pruebas dentro del procedimiento.

Gobierno de México

Al respecto, el periodista Manuel López San Martín publicó: “Sin presentar pruebas, la presidenta Sheinbaum culpa a la periodista @anabelhoficial de obstaculizar la extradición de un juez a México, al que ahora acusan de estar involucrado en el caso Ayotzinapa. ¿Esa es la defensa de la libertad de expresión que tanto pregona la 4T?”.