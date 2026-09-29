CÁNCER CÉRVICO-UTERINO TIENE MAYOR FRECUENCIA Y MORTALIDAD EN EL SURESTE DEL PAÍS, ALERTAN

-Anuncian actividades preventivas para el próximo mes de octubre

Ciudad del Carmen.- El cáncer cérvico-uterino presenta mayor frecuencia y mortalidad en el sureste de México, mientras que el de mama registra tasas más elevadas en el norte del país, un comportamiento regional que mantiene la importancia de fortalecer la prevención y detección oportuna de ambas enfermedades.

Rosa Vadillo, directora del Instituto Municipal de la Mujer, informó que en octubre próximo se realizarán diversas actividades en Ciudad del Carmen para promover la prevención y el acompañamiento de las mujeres.

El día 8 se llevará a cabo un conversatorio en el Cine Foro de la Unacar, con la participación de una tanatóloga, una oncóloga, una psicóloga y una sobreviviente; el 9 habrá yoga oncológico en Punta Norte, y el 17 se impartirán pláticas en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria.

Finalmente, el 27 de octubre se realizará en la colonia Manigua una jornada de 75 mastografías gratuitas, donadas por Cotemar con apoyo de la Fundación FEPA.

Rosa Vadillo agregó que actualmente 23 mujeres reciben acompañamiento mediante sesiones grupales y actividades de yoga oncológico en el Instituto Municipal de la Mujer.