EU PONE BAJO LA LUPA A “ANDY” LÓPEZ BELTRÁN POR PRESUNTOS NEXOS CON EL CRIMEN ORGANIZADO Y HUACHICOL: NYT

Dos agencias de seguridad de Estados Unidos analizan señalamientos sobre posibles vínculos de Andrés “Andy” Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y exsecretario de Organización de Morena, con el crimen organizado y el contrabando de combustible, según cinco personas con conocimiento directo de las indagatorias citadas por The New York Times, dio a conocer el diario Reforma.

Las agencias estadounidenses, añadió, no han abierto investigaciones formales contra López Beltrán, de 40 años, quien tampoco ha sido acusado penalmente y ha rechazado las imputaciones.

El caso cobró relevancia luego de que, en agosto, López Beltrán revelara que Estados Unidos le revocó la visa, sobre lo cual las autoridades estadounidenses no han explicado públicamente los motivos.

En respuesta, el morenista dirigió una carta al presidente Donald Trump, en la que calificó la decisión como una “burda y perversa canallada” y acusó a Washington de actuar contra Morena por no someterse a sus supuestos “afanes autoritarios, facciosos”.

El reporte coloca a López Beltrán en el centro de los cuestionamientos que enfrentan figuras de Morena y que, según el diario, representan un problema político para el movimiento fundado por su padre y para la presidenta Claudia Sheinbaum.

Entre los señalamientos aparecen fotografías y reportes sobre viajes, restaurantes, hoteles y destinos costosos que han generado críticas por el contraste con la política de austeridad promovida durante el Gobierno de López Obrador.

También se le ha acusado de utilizar su influencia para beneficiar, mediante contratos públicos, a personas de su círculo cercano; investigaciones periodísticas y documentos filtrados han vinculado a algunos de sus colaboradores con dichos contratos.

Además, el nombre de Andrés Manuel López Beltrán aparece en expedientes de la Fiscalía General de la República (FGR) relacionados con una trama de contrabando de combustible, pero hasta ahora no hay acusación penal formal en su contra por estos hechos.