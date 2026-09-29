martes, septiembre 29, 2026
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PEMEX ADMITE ADEUDOS Y QUE RETRASOS EN PAGOS GOLPEARON LA ECONOMÍA DE CAMPECHE

El titular de la Gerencia de Responsabilidad Social de Petróleos Mexicanos (Pemex), César Ojeda Zubieta, reconoció que sus problemas de liquidez y los retrasos para pagar a proveedores y contratistas tuvieron consecuencias negativas en la derrama económica de Campeche.

Admitió que la empresa enfrentó dificultades para cumplir oportunamente con sus compromisos financieros, y dijo que desde el año pasado Pemex trabaja en el fortalecimiento de sus capacidades financieras y en cubrir los pasivos pendientes con las empresas del sector.

Además, Ojeda Zubieta lanzó un llamado a los contratistas para que, conforme reciban sus pagos, cumplan también con las obligaciones que mantienen con sus proveedores y subcontratistas.

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