PEMEX ADMITE ADEUDOS Y QUE RETRASOS EN PAGOS GOLPEARON LA ECONOMÍA DE CAMPECHE

El titular de la Gerencia de Responsabilidad Social de Petróleos Mexicanos (Pemex), César Ojeda Zubieta, reconoció que sus problemas de liquidez y los retrasos para pagar a proveedores y contratistas tuvieron consecuencias negativas en la derrama económica de Campeche.

Admitió que la empresa enfrentó dificultades para cumplir oportunamente con sus compromisos financieros, y dijo que desde el año pasado Pemex trabaja en el fortalecimiento de sus capacidades financieras y en cubrir los pasivos pendientes con las empresas del sector.

Además, Ojeda Zubieta lanzó un llamado a los contratistas para que, conforme reciban sus pagos, cumplan también con las obligaciones que mantienen con sus proveedores y subcontratistas.