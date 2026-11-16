lunes, noviembre 16, 2026
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CÁMARA CAPTA A SUJETO SUSTRAYENDO ARTÍCULOS DE UNA CAMIONETA; LO VINCULAN CON OTROS ATRACOS

Un sujeto fue captado por una cámara de seguridad durante la madrugada de este sábado, cuando presuntamente sustrajo varios artículos de una camioneta estacionada sobre la calle 37, en la ciudad de Escárcega.

El individuo aprovechó la oscuridad de la madrugada para acercarse al vehículo, subir a la caja y apoderarse de diversos objetos que se encontraban dentro de una bolsa. Toda la acción quedó registrada por una cámara de videovigilancia, cuyas imágenes podrían ayudar a identificar al presunto responsable del robo.

Los propietarios de los artículos solicitaron el apoyo de la ciudadanía para reconocer al individuo y proporcionar información que permita denunciarlo ante las autoridades correspondientes. Asimismo, señalaron que podría tratarse de la misma persona involucrada en otros robos similares cometidos en distintos puntos de Escárcega.

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