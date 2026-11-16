FRENTE FRÍO “BUCTZOTZ” TRAERÁ LLUVIAS Y DESCENSO DE TEMPERATURAS EN LA PENÍNSULA DE YUCATÁN

El frente frío número 5, denominado “Buctzotz”, provocará lluvias de moderadas a fuertes y un ligero descenso de las temperaturas durante este sábado en la Península de Yucatán, debido a que permanecerá con características de estacionario sobre el norte de la región.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico difundido, en Campeche se esperan tormentas moderadas dispersas, con acumulaciones de lluvia de entre 5 y 25 milímetros en gran parte del territorio estatal. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 27 y 32 grados Celsius, mientras que para el amanecer del domingo se prevén mínimas de 16 a 25 grados.

Además, se pronostican vientos del este-noreste con velocidades de 10 a 35 kilómetros por hora, condiciones que podrían generar un ambiente más fresco, principalmente durante la noche y las primeras horas del día.

El pronóstico también advierte que las precipitaciones podrían continuar durante los próximos días debido a la presencia de una vaguada asociada con un sistema frontal en el Golfo de México, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos meteorológicos y tomar precauciones ante posibles lluvias intensas.