ESCASEAN MÉDICOS, MEDICINAS Y AIRE ACONDICIONADO, PERO ABUNDAN GUARDIAS DE SEGURIDAD EN EL HOSPITAL DE XPUJIL; QUE INTERVENGAN LAS AUTORIDADES DE SALUD

Usuarios denunciaron graves deficiencias en el Hospital General de Xpujil, en Calakmul, donde persisten la falta de medicamentos, médicos, enfermeras e insumos básicos, y deterioro de las instalaciones.

Un ciudadano exhibió en redes sociales las malas condiciones del nosocomio, mostrando un banco roto asignado a acompañantes de enfermos, y el inoperante sistema de aire acondicionado, que tanta falta hace ante las altas temperaturas de la región.

De forma anónima, pacientes y habitantes señalaron que estas carencias afectan directamente la atención médica, y cuestionaron que existan muchos elementos de seguridad privada, mientras el hospital enfrenta escasez de personal médico y de enfermería.

Ante la situación, habitantes de Calakmul exigieron a las autoridades de Salud destinar de manera urgente recursos para resolver las deficiencias y garantizar una atención médica digna en el Hospital General de Xpujil.