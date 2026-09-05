EL FORO “AH KIM PECH” ES LA MEJOR OPCIÓN PARA EL CARNAVAL, PERO AÚN NO SABEMOS QUÉ HARÁ AHÍ EL GOBIERNO ESTATAL: VICENTE CRUZ

-“Al terminar la Gran Feria iniciarán los preparativos para encontrar sede”

El secretario del Ayuntamiento, Vicente Exiquio Cruz Ramírez, señaló que terminando la Gran Feria Campeche, iniciarán los preparativos para el Carnaval con la búsqueda de un lugar que se adapte a las necesidades de este festejo, aunque recalcó que la mejor opción es el Foro “Ah Kim Pech”.

Dijo que hasta el momento no sabe qué tipo de obra se hará, ni el proyecto, sólo sabe del rumor de que será un teatro para alrededor de 3 mil personas, por decisión del Gobierno del Estado, y se esperará para saber de qué se trata.

Detalló que los festejos carnestolendos son de las fiestas más importantes para los campechanos, por lo cual hay que garantizar que se seguirá contando con ellos para la próxima edición.