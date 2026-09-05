ALISTAN EL CATAMARÁN PARA PASEAR MAÑANA DOMINGO AL CRISTO NEGRO DE SAN ROMÁN POR LA COSTA CAMPECHANA

La estructura que servirá para armar el catamarán donde la escultura del Cristo Negro, Señor de San Román, realizará su tradicional paseo por la costa campechana, ya se encuentra en el muelle de San Román.

El evento está programado para las 8 de la mañana.

Los trabajos forman parte de los preparativos para la celebración del 461 aniversario de la llegada del Patrono Diocesano a tierras campechanas.

Será este domingo 6 de septiembre cuando el Cristo Negro de San Román vuelva a recorrer las aguas frente a la costa de Campeche, acompañado de decenas de fieles que mantienen viva una de las tradiciones religiosas más representativas del Estado.

Por su parte, pescadores ribereños también hacen los últimos ajustes y limpian sus embarcaciones para acompañar al patrono sanromanero en su paseo.