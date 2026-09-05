ABANDONO DEL MUELLE DE ATASTA PUEBLO EXHIBE FALTA DE VISIÓN PARA IMPULSAR EL TURISMO, DENUNCIAN; ¿Y ADDA SOLÍS?

En redes sociales fueron exhibidas las pésimas condiciones de los muelles de Atasta Pueblo, infraestructura que, de acuerdo con habitantes, permanece deteriorada pese al potencial turístico, cultural y ambiental de la comunidad carmelita.

La denuncia cuestiona que a pesar de su ubicación geográfica privilegiada, sus humedales, esteros y sistema lagunar, así como la presencia de cientos de especies de aves nativas y del manatí, considerado como especia 4men4zada, Atasta siga sin contar con infraestructura turística adecuada que permita aprovechar estos atractivos.

Uno de los señalamientos se concentra en el deterioro del muelle, obra en que se habrían invertido varios millones de pesos pero que actualmente requiere trabajos de rehabilitación y mantenimiento.

Los ciudadanos cuestionaron que hasta ahora ninguna autoridad federal, estatal o municipal haya destinado los recursos para rescatarlo.

La crítica también alcanzó las prioridades de inversión pública en el Municipio, pues, señalan, mientras en Carmen son anunciados proyectos millonarios como la construcción de un parque acuático, habitantes consideran que comunidades como Atasta siguen esperando atención para infraestructura básica que ya existe y podría ser utilizada para impulsar el turismo.

“Debería darnos vergüenza que los turistas que nos visitan vean esta porquería de muelle”, señala parte de la denuncia difundida, expresión que dimensiona el grado de inconformidad de los residentes.

Para los habitantes, rehabilitar los muelles y desarrollar un verdadero paradero turístico permitiría no sólo mejorar la imagen de Atasta Pueblo, sino generar alternativas económicas para las familias mediante actividades relacionadas con el ecoturismo, recorridos por los humedales, observación de aves y promoción de su patrimonio histórico y cultural.

El reclamo es claro: antes de impulsar nuevas obras de alto costo, las autoridades deberían voltear hacia las comunidades y rescatar infraestructura deteriorada, particularmente en sitios con un potencial turístico que durante años no ha sido aprovechado.