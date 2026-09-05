USA PABLO LA PRESIDENCIA MUNICIPAL COMO OFICINA DE CAMPAÑA, DENUNCIA FROILÁN; “QUE LA AUTORIDAD ELECTORAL LO INVESTIGUE”

El relevo de Pablo Gutiérrez Lazarus por Priscila Heredia Novelo en la Presidencia Municipal de Carmen es un “gatopardismo”, ya que el hoy coordinador estatal de la Transformación sigue teniendo presencia e influencia dentro del Ayuntamiento para su campaña, con lo cual cae en delitos electorales, aseveró Froilán Palestino Cruz, delegado estatal del Frente Nacional de Pueblos Indígenas y Comunidades Marginadas.

Palestino Cruz aseguró que Gutiérrez Lazarus sigue acudiendo al Palacio Municipal, e incluso utiliza las instalaciones del Ayuntamiento como una especie de oficina para realizar su campaña.

Ante esta situación, cuestionó cuál sería actualmente el papel del exalcalde dentro del Palacio Municipal, y consideró necesario esclarecer si tiene alguna atribución que justifique su presencia recurrente en las instalaciones municipales.

El dirigente también señaló que debe investigarse si existe un eventual uso de la estructura, instalaciones o recursos municipales para actividades de carácter político, particularmente ante las aspiraciones que tendría Gutiérrez Lazarus rumbo a futuros procesos electorales.

Consideró que de comprobarse el uso de recursos públicos con fines político-electorales, corresponderá a las autoridades determinar si existe alguna irregularidad o responsabilidad conforme a la legislación.

Palestino Cruz afirmó que otras voces también han comenzado a cuestionar públicamente esta situación, aunque consideró que hasta ahora estos señalamientos no han tenido suficiente repercusión para generar una investigación.

Pidió mantener vigilancia sobre la Administración encabezada por Priscila Heredia Novelo y garantizar una separación clara entre las actividades institucionales del Ayuntamiento de Carmen y cualquier proyecto político personal porque, recalcó, Pablo Gutiérrez está cayendo en delitos electorales.