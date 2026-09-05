CARMEN: PÉSIMAS LAS CALLES EN 18 DE MARZO, DENUNCIAN, Y EXIGEN LA URGENTE INTERVENCIÓN DEL GOBIERNO
El exalcalde de Mamantel, Benigno Martínez, denunció públicamente el deterioro de las calles del ejido de 18 de Marzo, lo que se agravado por las recientes lluvias y el abandono del Gobierno, y exigió una intervención urgente de las autoridades.
Ante la falta de respuesta gubernamental, dijo que ha gestionado y aportado personalmente viajes de material para mejorar las vialidades, pero aún así, el pésimo estado de los caminos ha dañado su vehículo y los de otros automovilistas.
El exfuncionario pidió atender de inmediato las calles para evitar que las afectaciones aumenten, y sostuvo que su mantenimiento no puede seguir postergándose, pues es indispensable para garantizar el tránsito seguro de las familias de la comunidad.