¡CIERRA OTRO NEGOCIO! LAPA CAMPECHE DICE ADIÓS EN MEDIO DE LA DEBACLE ECONÓMICA ESTATAL

En medio de reportes oficiales que muestran estadísticas sobre la debacle económica de nuestra entidad, la sucursal Lapa Campeche anunció que desde hoy finalizó operaciones.

A través de un comunicado, señaló que mira atrás con orgullo y satisfacción por todo lo vivido en la ciudad capital, y agradeció a quienes lo acompañaron en este recorrido y a los colaboradores que hicieron posible cada jornada y a Campeche.