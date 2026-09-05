CIRCULAENREDES: CON UN THERIANS, EL INE PROMUEVE CONCURSO DIRIGIDO A LA COMUNIDAD LGBT+

En un hecho que ha causado sorpresa y diversas reacciones, el Instituto Nacional Electoral (INE) publicó un video en sus plataformas donde una persona disfrazada de gato invita a integrantes de la comunidad LGBT+ a participar en una actividad, mediante un cuento corto, video, ilustración digital, poesía o acción colectiva en el espacio público

El personaje explica que el INE y Juventudes Latentes abrió la quinta edición del Concurso Nacional “Tejiendo Redes Ciudadanas por Juventudes Diversas”, para personas de entre 18 y 29 años que viva en cualquier parte de nuestro país, “sobre todo si eres une adolescente afroamericane o indígena y ya tienes credencial para votar o está en proceso”.

Al respecto, Canal 15 Fresnillo señaló que más allá del mensaje inclusivo, muchos internautas están sorprendidos por la peculiar e inusual forma elegida por una institución como el INE, para promocionar un evento.