LAYDA, ENTRE LOS POLÍTICOS DE LA 4T QUE DESDEÑAN EL SISTEMA PÚBLICO DE SALUD Y ACUDEN A COSTOSOS HOSPITALES PRIVADOS

Por: Uno más Uno

De acuerdo con una publicación del diario y medio de comunicación Uno más Uno, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, destaca entre los políticos de la 4T que contravienen el principio de austeridad al preferir una consulta en un costoso hospital privado en lugar de recurrir al sistema de salud pública.

Pese al discurso de austeridad y de la promesa de priorizar la salud pública, expuso el medio, la cúpula de Morena y aliados, incluidos el expresidente Andrés Manuel López Obrador, sus hijos Gonzalo y José Ramón, funcionarios, gobernadores y legisladores, mantienen el hábito sistemático de atenderse en costosos hospitales privados como el ABC, Médica Sur y la red Ángeles.

Luego de la cancelación de convenios de asociaciones público-privadas, porque el tabasqueño las consideraba “un negocio redondo”, la aristocracia morenista sigue atendiéndose en el sector privado y desdeñando los hospitales del sector público.

Menciona que Layda Sansores San Román, gobernadora de Campeche, al volver de un viaje de placer a España en agosto pasado, acudió a un chequeo en el Hospital Médica Sur de la capital mexicana.

Refiere que AMLO se atendía en hospitales privados, pues en diciembre de 2013, cuando tuvo un infarto, fue ingresado al hospital privado Médica Sur, uno de los más caros de México, en 2017, cuando se preparaba para su tercera campaña presidencial, también se trató en esa institución.

La familia de AMLO sigue recibiendo atención privada, los 3 hijos de José Ramón López Beltrán y la empresaria de cabildeo petrolero, Carolyn Adams, son estadounidenses, nacieron en hospitales privados de Houston, Texas, aunque no se especificó en qué instituciones exactamente en los comunicados familiares.

LOS “PRIVILEGIADOS”

En agosto de este año, Gonzalo “Bobby” López Beltrán, implicado en presuntos casos de corrupción y supuestas ligas con actividades ilegales como el contrabando de combustible, acudió al Hospital ABC de la Ciudad de México, en donde fue atendido.

En enero de 2025, María Luisa Alcalde Luján exdirigente nacional de Morena y actual directora jurídica de la Presidencia de México, dio a luz a su hija también en el Hospital ABC.

En enero de 2020, Mario Delgado Carrillo, exdirigente nacional de Morena, actual secretario de Educación Pública, y que en ese entonces capitaneaba a las bancadas oficialistas en la Cámara de Diputados, acudió a su chequeo anual de salud, de igual manera, en el ABC, que supuestamente le costó 16 mil pesos en ese tiempo.

En febrero de este año, Javier May Rodríguez, gobernador de Tabasco, experimentó un cólico por la ingesta de “una mala comida” fue ingresado al Hospital Los Ángeles en Villahermosa.

A finales de septiembre de 2024, la diputada federal morenista Patricia Armendáriz Guerra, se internó en el Hospital ABC Santa Fe, en lugar de usar los servicios sanitarios del Issste que le proporciona el Estado, la legisladora explicó que se había internado debido al agotamiento que le había causado una sesión en la Cámara de Diputados que se prolongó hasta la madrugada: “Me atiendo en privado porque puedo pagarlo”, aclaró.

En septiembre de 2025, el diputado federal morenista Manuel Espino Barrientos, ingresó al hospital privado Médica Sur, en la Ciudad de México, prefirió emprender una colecta para reunir un millón de pesos y mantenerse en ese nosocomio, que usar los servicios del ISSSTE a los que tenía derecho.

En julio de este año, Carlos Alberto Puente Salas, coordinador de la diputación pevemista, compartió imágenes donde saluda desde la cama de un hospital privado, donde fue operado de un pulmón, no se especificó cuál fue el nosocomio, pero el hecho de que fuera privado desató fuertes críticas en redes.

La morenista Bárbara Botello, exalcaldesa de León, Guanajuato, desató críticas en redes luego de que se descubrió que se había atendido una afección en una clínica privada, cuando había difundido propaganda sobre la atención en unidades del IMSS.

En junio de 2025, se volvió viral un video en el que el alcalde petista de Piedras Negras, Coahuila, Jacobo Rodríguez, admitió: “Toda mi vida me he atendido en clínicas privadas, ni siquiera había pensado en ir al Issste”.