TRAS PLANTÓN SINDICAL, LA SUBDELEGACIÓN DEL IMSS SUSPENDIÓ LA CAJA DE AHORRO Y OTROS SERVICIOS, DENUNCIAN

La aclaración del por qué fueron suspendidos diversos servicios, entre ellos la caja de ahorro, pues la cercanía del inicio del plantón y dicha medida genera una legítima preocupación sobre una posible represalia, exigió Mónica Berenice Sánchez Velueta, especialista de Tesorería adscrita a la Subdelegación Campeche del Sindicato del Seguro Social.

A nombre de los trabajadores sindicalizados del Seguro Social, expuso que 1 día después de iniciado el plantón, la Sección 27 Campeche publicó un aviso anunciando la suspensión temporal de diversos servicios sindicales, incluyendo la caja de ahorro, trámites de créditos hipotecarios de automóvil, seguros, gastos funerarios y otros servicios.

Lo que más nos preocupa es la caja de ahorro, cuyo cierre perjudica directamente a los trabajadores activos y jubilados que necesitan disponer de sus propios ahorros o solicitar préstamos para atender sus necesidades económicas, y no hay solución pese a los intentos para establecer comunicación con las encargadas, lamentó.

Sánchez Velueta afirmó que la caja de ahorro no debe convertirse en un instrumento de presión, ni en una afectación para quienes necesitan acceder a sus recursos, “por eso manifestamos nuestra disposición para que se permita la apertura de las instalaciones para atender todo lo relacionado con ella, sin interferir en el plantón pacífico”.

Solicitamos una explicación pública y por escrito sobre los motivos y fundamentos de la suspensión, así como la pronta reanudación de los servicios, y también que se garantice que ningún trabajador activo o jubilado sea perjudicado por ejercer su derecho a manifestarse, recalcó, y criticó a la secretaria general por no dar la cara para atender directamente las inconformidades de los trabajadores.

Ante estos hechos, añadió Sánchez Velueta, las preguntas inevitables son: “¿De qué lado está nuestra secretaria general?, ¿del lado de los trabajadores que representa o del lado de las decisiones que terminan perjudicándonos? Queremos dejar constancia de que esta inconformidad ya no se limita a nuestras demandas iniciales”.

Sobre cuántos de Campeche están siendo perjudicados con la suspensión de los servicios de la caja de ahorro, dijo que todos: activos, jubilados y de confianza. “La plantilla es como de 4.700 trabajadores en el Estado”, estimó.