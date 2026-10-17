¿Y LA AUSTERIDAD Y EL TOPE SALARIAL? LAYDA SANSORES GANA MÁS QUE SHEINBAUM

Por: Tus Buenas Noticias.

A pesar de que existe un tope salarial para que ningún funcionario gane más que la presidenta Claudia Sheinbaum, hay ciertos casos que son excepciones, con funcionarios públicos que cotizan un súper sueldo, incluso mayor al de la mandataria nacional. Estos son los casos

A pesar del tope salarial para que ningún funcionario gane más que la presidenta Claudia Sheinbaum, cuya remuneración neta mensual es de alrededor de 133 mil 332 pesos, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, percibe de 150 mil pesos, y no se trata del único caso dentro de la administración pública, de acuerdo con un reporte del medio Tus Buenas Noticias.

Los registros de distintas instituciones muestran que existen funcionarios cuyas percepciones han superado el ingreso mensual de la mandataria federal, agregó Tus Buenas Noticias.

Otro caso corresponde al Instituto Nacional Electoral (INE), pues los consejeros electorales tienen una remuneración neta mensual cercana a los 180 mil 829 pesos, y a esa cifra se suman prestaciones como prima vacacional y aguinaldo.

A nivel estatal existen igualmente casos de gobernadores con percepciones superiores al sueldo neto de la presidenta. Destacan:

-Layda Sansores (Campeche): 150 mil pesos.

-Manolo Jiménez (Coahuila): 179 mil 089 pesos.

-Libia Dennise García (Guanajuato): 173 mil 758 pesos.

-Maru Campos (Chihuahua): 170 mil 779 pesos.

-Alejandro Armenta (Puebla): 165 mil 900 pesos.

-Delfina Gómez (Estado de México): 163 mil 479 pesos.

-Julio Menchaca (Hidalgo): 146 mil 579 pesos.

-María Teresa Jiménez (Aguascalientes): 134 mil 462 pesos.

Asimismo, entre los congresos con mayores percepciones destacan los de Veracruz, Guanajuato y Nayarit, donde los legisladores pueden recibir más de 200 mil pesos mensuales, incluyendo prestaciones y bonos. Además, los congresos de Guanajuato y San Luis Potosí encabezan la lista en cuanto a aguinaldos más elevados.