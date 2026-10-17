¡PLANTÓN DE LA CNTE EN PALACIO DE GOBIERNO!; MIL VECES MALDITOS QUIENES CON SUS ACTOS TRAICIONAN A DIARIO AL PUEBLO: MADRID

-No hay diálogo ni revisión de peticiones pese a que Sheinbaum lo pidió, recrimina, y acusa persecución y acoso laboral de la Seduc contra maestros que alzan la voz

Víctor Manuel Madrid Pech, líder de la CNTE, encabezó una manifestación en los bajos del Palacio de Gobierno para denunciar persecución y acoso laboral de la Secretaría de Educación contra los maestros que se manifiestan y alzan la voz para defender sus derechos, los cuales defenderemos porque no están en negociación.

También dijo que le entregaron a la presidenta Claudia Sheinbaum su pliego petitorio, y a pesar de que pidió a representantes del Gobierno Estatal: el secretario de Gobierno, Víctor Sarmiento, y el titular de Educación, Candelario Pacheco, de dialogar y revisar las peticiones, no lo han hecho.

exigir la abrogación de la reforma educativa de 2019 y de la Ley del Issste de 2007, la reinstalación de la nacional con la presidenta Claudia Sheinbaum y la cancelación de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (Usicamm).

En lo estatal, pago de sueldos caídos y otorgamiento de plazas a maestros de preescolar indígena, justicia por la reubicación de las compañeras que alzaron la voz en defensa de sus derechos, reinstalación inmediata de un docente de la secundaria 23 de Concordia, contratación de especialistas en educación especial y de personal docente y administrativo en educación básica, mejor servicio médico y medicinas, entre otras peticiones.

También, incremento salarial del 100 por ciento al sueldo base, la reinstalación de los docentes cesados de la agrupación en todo el país, un alto al acoso laboral por no realizar la declaración patrimonial, que el pago no sea en UMA, sino en salarios mínimos, y el cumplimiento de los acuerdos nacionales de la mesa tripartita, donde el representante por Campeche fue Carlos Preve Sánchez, coordinador estatal de la Usicamm, realizada el pasado 16 de julio.

Madrid Pech se quejó de que les están dando atole con el dedo y que no se respetan acuerdos alcanzados, pues maestros cesados han ganado sus procesos legales y no son reubicados.