ÚLTIMA VAQUERÍA DE LAYDA SE REDUJO EN CASI 2 MIL PARTICIPANTES… ¡PERO MÓNICA SOSA PRESUME QUE YA TRABAJA EN LA EDICIÓN 2027!

Al presumir que ya trabaja en la cartelera de la próxima vaquería, pese a que la Administración de Layda Sansores entregará el poder el 15 de septiembre de 2027, la directora general del Instituto de Cultura y Artes, Mónica Sosa Rodríguez, admitió que el evento de este año registró una caída considerable, pues pasó de 5 mil 850 participantes y espectadores en 2025 a sólo 3 mil 855 en este año.

La funcionaria explicó que buscan evitar que las fechas coincidan con otros eventos, aunque reconoció que algunos compromisos se pactan con un año de anticipación.

Reveló que en este año la vaquería tuvo una caída considerable en asistencia, al pasar de 5 mil 850 participantes y espectadores el año pasado a 3 mil 855 en esta edición.

Sosa Rodríguez atribuyó la reducción a la ausencia de Quintana Roo, a las fuertes lluvias en Calkiní y a la cancelación de grupos jaraneros, y señaló que el evento comenzó con retraso por la tardía llegada de algunas agrupaciones.