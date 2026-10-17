SE TRABAJAN EN PROTOCOLOS INTERNOS PARA RESTRINGIR USO DE CELULARES A PARTIR DEL PRÓXIMO 3 DE NOVIEMBRE, REVELA CELIA RODRÍGUEZ

A partir del próximo 3 de noviembre se prevé la aplicación de restricciones al uso de teléfonos celulares en escuelas públicas y particulares de Campeche, como parte de una medida que busca regular la utilización de dispositivos móviles durante la jornada escolar.

Celia Rodríguez Gil, encargada de la Zona Sur de la Secretaría de Educación de Campeche (Seduc), informó que actualmente se trabaja en la elaboración de los protocolos internos que deberán seguir los planteles educativos para implementar esta disposición.

Explicó que una de las alternativas contempla que los estudiantes entreguen sus teléfonos al ingresar a clases, para que sean resguardados por las autoridades escolares y devueltos al finalizar la jornada, esquema que algunas instituciones ya aplican.

Sin embargo, reconoció que existe inconformidad entre algunos padres de familia, quienes consideran necesario que sus hijos cuenten con un teléfono para mantenerse comunicados, principalmente a la hora de salida.

Ante esta situación, señaló que se contemplan excepciones para estudiantes que necesiten utilizar dispositivos móviles por razones médicas debidamente justificadas.

Rodríguez Gil indicó que también se analiza la implementación de mecanismos de revisión y control interno, para evitar que los alumnos ingresen con teléfonos sin autorización, aunque los procedimientos todavía no están definidos.

Asimismo, adelantó que se estudia la posibilidad de establecer sanciones para quienes incumplan las disposiciones, las cuales deberán contar con respaldo jurídico y aplicarse mediante criterios generales.

La funcionaria precisó que la medida contempla escuelas públicas y particulares, principalmente de nivel básico, aunque también se analiza su alcance en educación media superior.

Destacó que los protocolos serán dados a conocer a directivos, docentes y padres de familia, quienes deberán participar en su cumplimiento, con el propósito de mantener la comunicación ante cualquier emergencia y evitar conflictos durante su aplicación.