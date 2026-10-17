POR PRESUNTOS MALOS MANEJOS DESTITUYEN A EXDIPUTADA MORENISTA IDALÍ SOSA DE LA SEDUC

Mientras en sus redes sociales sólo señaló que “los cargos y las etapas terminan”, trascendió que Idalí Sosa, exdiputada local de Morena y fiel partidaria de Pablo Gutiérrez Lazarus, fue destituida de una subdirección de la Secretaría de Educación por malos manejos administrativos.

Hasta el momento, no hay información oficial sobre este “movimiento”

En su red social, Idalí Sosa escribió: “Hoy me toca cerrar una etapa muy importante de mi vida, y no quiero hacerlo sin decirles gracias”, y agradeció a sus supervisoras, supervisores, docentes y equipo de trabajo en la oficina.

Con información de La Barra Noticias.