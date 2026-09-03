jueves, septiembre 3, 2026
Lo último:
Locales

LLEGAN LOS PRIMEROS JUEGOS MECÁNICOS PARA LAS FERIAS DE SAN ROMÁN Y SAN FRANCISCO

San Francisco de Campeche.- Comenzaron a llegar los camiones que trasladan las estructuras y juegos mecánicos que formarán parte de las tradicionales ferias de San Román y San Francisco.

Los juegos serán instalados en el nuevo espacio designado para estas festividades, donde ya puede observarse la movilización de grandes camiones con las estructuras que serán utilizadas durante las ferias.

Imágenes: Así es Campeche Noticias.

También te puede gustar

Muere Alejandro Gómez Cazarín

URGE LEY SABINA PARA GARANTIZAR PENSIONES ALIMENTICIAS JUSTAS, PUES ALGUNAS SON DE 100 PESOS: LIVIA ARROYO

Seguiremos luchando contra de la intolerancia religiosa: Medina Farfán

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *