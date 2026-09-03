LLEGAN LOS PRIMEROS JUEGOS MECÁNICOS PARA LAS FERIAS DE SAN ROMÁN Y SAN FRANCISCO

San Francisco de Campeche.- Comenzaron a llegar los camiones que trasladan las estructuras y juegos mecánicos que formarán parte de las tradicionales ferias de San Román y San Francisco.

Los juegos serán instalados en el nuevo espacio designado para estas festividades, donde ya puede observarse la movilización de grandes camiones con las estructuras que serán utilizadas durante las ferias.

Imágenes: Así es Campeche Noticias.