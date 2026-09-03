135 MÉDICOS ENFERMAN TRAS CONSUMIR ALIMENTOS DEL COMEDOR DEL HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO; 41 SIGUEN INTERNADOS

Un total de 135 médicos residentes y de alta especialidad del Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga” presentó síntomas de gastroenteritis infecciosa aguda, asociada temporalmente al consumo de alimentos proporcionados por el servicio subrogado del comedor institucional.

El propio Hospital General de México confirmó este jueves 3 de septiembre el brote mediante una tarjeta informativa. Detalló que el evento fue identificado desde el 31 de agosto, cuando se registró un incremento súbito de personas con dolor abdominal, diarrea, febrícula y vómito.

De los 135 médicos afectados, 41 permanecen hospitalizados para vigilancia y tratamiento. La institución informó que todos se encuentran estables y bajo atención médica.

Los estudios de laboratorio corroboraron la presencia de Salmonella spp. en los casos analizados y, en dos de ellos, también se identificó coinfección con Escherichia coli enterotoxigénica (ETEC).

Ante el brote, el hospital suspendió de manera inmediata el servicio subrogado del comedor para médicos residentes. La investigación epidemiológica y sanitaria continúa para determinar la fuente específica de contaminación y establecer medidas adicionales de prevención y control.