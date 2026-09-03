CIUDADANO ACUSA QUE GENTE DE MORENA PRETENDIÓ COACCIONARLO POR RECIBIR APOYOS FEDERALES; LO EXPONE ANTE PAÚL ARCE

-“Los apoyos sociales no se condicionan”: Paul Arce

San Francisco de Campeche.- En una de sus caminatas por calles del I Distrito que representa, el diputado por Movimiento Ciudadano (MC), Paul Arce Ontiveros, escuchó la denuncia de un adulto mayor sobre el intento de coacción de un brigadista morenista, quien, relató, le preguntó si no le da vergüenza no apoyar ni tener credencial de Morena pese a cobrar el apoyo de 65 y más.

El denunciante continuó: “Le aclaré a esta señorita que ese dinero no me lo da usted, ni la gobernadora, ni la Presidenta de la República, sino el pueblo con sus impuestos, y vergüenza debería darle a ustedes por corruptos, pues la Presidente dice que no hay corrupción pero ahí está el huachicol de los marinos, a quién van a engañar”.

En respuesta, Arce Ontiveros le explicó que lo que hizo esa persona es coacción, pues quiere presionarlo a cambio de recibir algo para que usted tenga esa credencial, a lo que el vecino reveló: “Así han amenazado a muchos viejillos”.