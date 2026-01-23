CAMPECHE YA NO ES UN LUGAR TRANQUILO, SE ESTÁ PERDIENDO EN MANOS DEL CRIMEN ORGANIZADO: MEDINA FARFÁN

El presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional en Campeche, Ricardo Medina Farfán, advirtió que la entidad enfrenta una situación grave de inseguridad y que los hechos recientes no son aislados, sino parte de una serie de sucesos que evidencian el avance del crimen organizado. Señaló que desde el inicio del gobierno de Morena se han registrado ejecuciones vinculadas a disputas del narcomenudeo, así como la aparición de mantas y mensajes de grupos delictivos, lo que, afirmó, confirma que estas organizaciones se han asentado en el estado ante la falta de acciones contundentes de las autoridades.

Medina Farfán acusó al gobierno estatal de restar importancia a la violencia al compararla con la de otras entidades, pese a que los propios indicadores de Campeche reflejan un incremento en muertes y ejecuciones. Criticó que la coordinación del gabinete de seguridad esté más enfocada en intereses políticos que en atender la inseguridad y cuestionó la falta de rendición de cuentas sobre lo que ocurre en los centros penitenciarios, donde se han localizado armas, drogas y teléfonos. Aseguró que esta omisión deja a la ciudadanía en una situación de vulnerabilidad, mientras los hechos cotidianos contradicen el discurso oficial de normalidad.