EL AUMENTO DE LA PERCEPCIÓN CIUDADANA DE INSEGURIDAD ROMPE EL DISCURSO DEL “CAMPECHE SEGURO”

La percepción de inseguridad en la ciudad de Campeche registró un incremento sostenido durante el último trimestre de 2025, lo que contrasta con el discurso oficial del gobierno estatal que insiste en presentar a la entidad como un estado seguro. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI, en diciembre de 2025 el 62.6 por ciento de la población mayor de 18 años consideró inseguro vivir en la capital, cifra superior al 57.1 por ciento reportado en septiembre del mismo año y muy por encima del 48.8 por ciento registrado en diciembre de 2024, lo que refleja un deterioro evidente en la percepción de la ciudadanía.

La encuesta también reporta un aumento en Ciudad del Carmen, donde el 53.0 por ciento de la población manifestó sentirse insegura, frente al 51.1 por ciento del trimestre previo. En Campeche capital, además, los conflictos y enfrentamientos entre la población crecieron de 30.9 a 35.8 por ciento durante el cuarto trimestre de 2025. Estos resultados, tanto en la capital como en Carmen, muestran una percepción social que contradice el discurso oficial de seguridad promovido por la gobernadora Layda Sansores San Román, ya que mientras el mensaje institucional insiste en minimizar la problemática, la ciudadanía expresa una preocupación creciente por la inseguridad en su entorno cotidiano.