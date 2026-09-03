VANDALIZAN PLANTA DE AGUAS RESIDUALES DE COLONIA MÉXICO; SE LLEVAN CABLEADO PRINCIPAL Y BOMBA

-Ayuntamiento pide reforzar vigilancia y reportar actividades sospechosas al 911

San Francisco de Campeche.- La Planta Tratadora de Aguas Residuales (PTAR) de la colonia México sufrió el robo de su cableado principal y de la bomba de operación, informó el Gobierno Municipal a través del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (SMAPAC).

Personal técnico ya evalúa los daños para reponer los equipos a la brevedad, debido a que el ilícito afecta directamente el saneamiento en el sector.

El Ayuntamiento señaló que no se trata de una situación aislada, pues en meses recientes se han registrado robos sistemáticos de cableado en la red de alumbrado público y desmantelamiento en instalaciones de bombeo de agua potable.

Ante estos hechos, el Gobierno Municipal hizo un llamado a las autoridades de Seguridad Pública para reforzar los rondines y la vigilancia en las instalaciones estratégicas del municipio. También invitó a la ciudadanía a reportar al 911 cualquier actividad sospechosa cerca de cárcamos, plantas de agua o postes de alumbrado.