DESINFORMACIÓN Y TEMOR A SER RECLUTADOS DE INMEDIATO AHUYENTA A JÓVENES DE LA CARTILLA MILITAR: SAIRA SÁNCHEZ

-“HAY 700 INSCRITOS ESTE AÑO CUANDO ANTES LA CIFRA SUPERABA LOS MIL”

La desinformación y el temor de los jóvenes a ser reclutados de manera inmediata por el Ejército, han provocado una disminución en el número de personas que realizan el trámite de la Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional en el municipio de Carmen, reportó Saira Sánchez, coordinadora de la Junta Municipal de Reclutamiento, al precisar que se tiene un registro de 700 jóvenes, cuando en años anteriores la cifra superaba los mil inscritos.

Explicó que entre los jóvenes existe la idea equivocada de que iniciar el trámite significa incorporarse inmediatamente al servicio militar, situación que ha generado dudas y menor participación, ante lo cual invitó a acercarse a la Junta de Reclutamiento para recibir información oficial.

La convocatoria para la clase 2008 permanecerá abierta hasta el próximo 15 de octubre, por lo que quienes cumplen 18 años durante 2026 todavía están a tiempo de realizar su inscripción. También pueden acudir los remisos, incluso los correspondientes a la clase 1987.

Saira Sánchez recordó que la cartilla militar es un documento oficial y puede ser solicitada para diversos trámites, por lo cual recomendó no esperar hasta el último momento.