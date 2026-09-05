HABRÁ MÁS UNIDADES KO’OX EN ESTE AÑO, ¡AUNQUE AÚN NO AMARRAMOS EL PRESUPUESTO!: EDUARDO ZUBIETA

-“Serían 10 o más pero de menor tamaño, y también se contempla habilitar colectivos”

El director de la Agencia Reguladora del Transporte del Estado de Campeche (Artec), Eduardo Zubieta Marco, señaló que los trabajos de telemetría que se han realizado desde la puesta en marcha del sistema de transporte Ko’ox, dejan en claro la necesidad de más unidades, tal vez 10 o más, pero de menor tamaño que podrían tenerse listas para este año, aunque falta “amarrar el presupuesto”.

Expresó que aún no ha sido determinado qué clase de unidades serán incorporadas ni cuántas, y aunque dijo que está presupuestado, al pedirle monto reculó y expresó: “Tenemos que amarrarlo con el proyecto y el análisis de la telemetría”.

Zubieta Marco admitió que la ruta con más quejas de usuarios es Presidentes-Tula, por lo cual necesita más camiones para que los tiempos de espera sean menores.

Actualmente, la ruta de Siglo XXI es la que más unidades tiene, y al concluir el estudio se sabrá si serán necesarios contar con más autobuses u otro tipo de unidades como los colectivos.