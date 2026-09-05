sábado, septiembre 5, 2026
Lo último:
Municipales

DETIENEN A NUEVE CONDUCTORES POR MANEJAR BAJO LOS EFECTOS DEL ALCOHOL

Escárcega, Campeche.- Nueve conductores dieron positivo en las pruebas de alcoholimetría durante los operativos implementados por autoridades de seguridad la noche del viernes en distintos puntos de la ciudad.

Los filtros de revisión contaron con la participación de elementos de la Dirección de Seguridad Pública, personal del Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU), Enlace de Salud y de la Jurisdicción Sanitaria número 2, quienes realizaron las pruebas correspondientes a los automovilistas.

Los puntos de control fueron instalados sobre la avenida Héctor Pérez Martínez, entre las calles 39 y 41 de la colonia Morelos, así como en la avenida Justo Sierra Méndez, a la altura de la calle 31, en la zona Centro.

Durante el operativo también fueron aseguradas 18 motocicletas; 11 de ellas porque sus conductores circulaban sin casco protector y siete más por contar con documentación vencida. Las unidades fueron trasladadas al corralón.

También te puede gustar

CUATRO DÍAS DESPUÉS, PEMEX CONFIRMA ASALTO A PLATAFORMA ZAAP-D EN LA SONDA DE CAMPECHE

ABANDONAN 65 LOCALES DEL MERCADO PARA REGRESAR A BANQUETAS DEL CHECHÉN

SOLUCIONA LAZARUS DESABASTO DE AGUA EN ÁREA DE ALIMENTOS DEL AFA, O HABRÁ PROTESTA, ACUSAN

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *