DETIENEN A NUEVE CONDUCTORES POR MANEJAR BAJO LOS EFECTOS DEL ALCOHOL

Escárcega, Campeche.- Nueve conductores dieron positivo en las pruebas de alcoholimetría durante los operativos implementados por autoridades de seguridad la noche del viernes en distintos puntos de la ciudad.

Los filtros de revisión contaron con la participación de elementos de la Dirección de Seguridad Pública, personal del Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU), Enlace de Salud y de la Jurisdicción Sanitaria número 2, quienes realizaron las pruebas correspondientes a los automovilistas.

Los puntos de control fueron instalados sobre la avenida Héctor Pérez Martínez, entre las calles 39 y 41 de la colonia Morelos, así como en la avenida Justo Sierra Méndez, a la altura de la calle 31, en la zona Centro.

Durante el operativo también fueron aseguradas 18 motocicletas; 11 de ellas porque sus conductores circulaban sin casco protector y siete más por contar con documentación vencida. Las unidades fueron trasladadas al corralón.